В Екатеринбурге приставы забрали у должника автомобиль

В Екатеринбурге судебные приставы в качестве взыскательной меры отправили под арест машину должника – «Тойота Лэнд Крузер Прадо», за неоплаченные 300 тысяч налоговых платежей, сообщает пресс-служба ГУФССП.
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