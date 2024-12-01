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Политика как она есть

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Китай собрался на примере России понять, как бороться с санкциями

Китай собрался на примере России понять, как бороться с санкциями

Власти Китая анализируют способы ослабления воздействия западных санкций на примере России. Интерес Пекина обусловлен тем, что Запад может ввести аналогичные меры против КНР на фоне кризиса вокруг Тайваня, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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