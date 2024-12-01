Китай собрался на примере России понять, как бороться с санкциями

Политика как она есть

Власти Китая анализируют способы ослабления воздействия западных санкций на примере России. Интерес Пекина обусловлен тем, что Запад может ввести аналогичные меры против КНР на фоне кризиса вокруг Тайваня, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.