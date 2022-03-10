Лига Европы. «Барселона» примет «Галатасарай», «Монако» Головина в гостях у «Браги», «Аталанта» Миранчука против «Байера»

В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы в среду «Порту» проиграл «Лиону» (0:1) дома. В четверг «Барселона» играет дома с «Галатасараем», «Аталанта» Алексея Миранчука – с «Байером», «Монако» Александра Головина встречается в гостях с «Брагой».

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