Склад для хранения продуктов питания в Мангистау заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области провел анализ рынка аренды складов для хранения продовольственных товаров в регионе, где более 80% продуктов поставляется из других регионов, передает inAktau.
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