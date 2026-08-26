МИД РФ провел консультации с Сербией по вопросам безопасности

24 августа в Москве прошли консультации между МИД России и Сербии по контролю над вооружениями. Были скоординированы позиции по вопросам безопасности и продолжена работа в международных форматах, включая ООН и МАГАТЭ.
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