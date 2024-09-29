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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч «Атлетико» – «Реал» возобновили с 69-й минуты. Игру прерывали на 15 минут из-за бросания предметов в штрафную Куртуа

Встреча команд на «Метрополитано» была приостановлена на 69-й минуте при счете 0:1 в пользу «Реала» из-за поведения болельщиков «Атлетико» на трибунах.

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