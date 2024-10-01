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Глава Хабаровского края Демешин анонсировал ограничение работы мигрантов

Глава Хабаровского края Демешин анонсировал ограничение работы мигрантов

В некоторых сферах экономики Хабаровского края с 2025 года ограничат работу мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин Документ подготовил местный комитет по труду и занятости населения.

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