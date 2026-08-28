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Яркое событие: как в Барнауле пройдет День города в 2026 году. Интерактивная карта

Яркое событие: как в Барнауле пройдет День города в 2026 году. Интерактивная карта

5 сентября краевая столица отметит свое 296-летие. В этот день для жителей и гостей Барнаула подготовили массу различных интересных событий – от всеми любимых ярмарок ремесленников до выступлений популярных артистов российской эстрады.

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