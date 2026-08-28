Яркое событие: как в Барнауле пройдет День города в 2026 году. Интерактивная карта

5 сентября краевая столица отметит свое 296-летие. В этот день для жителей и гостей Барнаула подготовили массу различных интересных событий – от всеми любимых ярмарок ремесленников до выступлений популярных артистов российской эстрады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым