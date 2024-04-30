У "Крокус Сити Холла" отслужили панихиду на 40-й день после теракта

E

Ed

Как власть не замечает, что для официоза таджиков ничего не произошло, всего то полторы сотни угрохали, то ли дело у себя дома десятки тысяч, и то даже не заикнулись перед Рахманом! Обязаны были из таджик-официоза хотя бы цветы положить и непременно попросить прощения. Продолжают наши в России, никто не знает кто, в дурачка играть, непонималку изображают. Все блин с этой гребаной, уже всей в крови, дружбой носятся, из 6-й палаты, они сотрудников набирают?