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ИА Регнум

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ДНР впервые представила свой инвестиционный потенциал на ВЭФ

ДНР впервые представила свой инвестиционный потенциал на ВЭФ

В этом году в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке был впервые представлен стенд Донецкой Народной Республики (ДНР).

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