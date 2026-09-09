Удар по зданию СБУ в Киеве: Украинские спецслужбы чудесно справляются со взаимным уничтожением и без участия России

Кто на самом деле организовал «прилет» по Покладу и кто от этого выиграл Константин Ольшанский На фото: удар беспилотника «Герань-4» пришелся по кабинету Александра Поклада, исполняющего обязанности главы СБУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS «Россия терпит по...
- Прибалтика отказы...
- SP Я работал при Соц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым