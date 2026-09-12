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Царьград

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МЧС России начало поиски пропавших туристов в Карачаево-Черкесии

МЧС России начало поиски пропавших туристов в Карачаево-Черкесии

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии стартовали поисково-спасательные работы. Шесть туристов, направлявшихся к Софийским озерам, не вышли на связь.

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