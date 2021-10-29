В преддверии осенних каникул тюменские сельские школьники стали участниками игровой программы по дорожной безопасности

В Тюменской области полицейские в преддверии осенних каникул при взаимодействии с работниками культуры провели игровую обучающую программу «Дорожная азбука» для учащихся начального звена в селе Омутинское, объяснив детям, почему важно заботится о своей безопасности на дороге.
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