В преддверии осенних каникул тюменские сельские школьники стали участниками игровой программы по дорожной безопасности

В Тюменской области полицейские в преддверии осенних каникул при взаимодействии с работниками культуры провели игровую обучающую программу «Дорожная азбука» для учащихся начального звена в селе Омутинское, объяснив детям, почему важно заботится о своей безопасности на дороге.