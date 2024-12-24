Акции Honda показали лучший результат за последние 16 лет

Акции японского автопроизводителя Honda продемонстрировали лучший результат за последние 16 лет после того, как в понедельник, 23 декабря, компания объявила о выкупе своих акций на сумму до 1,1 трлн иен (7 млрд долларов) на фоне переговоров о слиянии с Nissan.