Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Honda показали лучший результат за последние 16 лет

Акции японского автопроизводителя Honda продемонстрировали лучший результат за последние 16 лет после того, как в понедельник, 23 декабря, компания объявила о выкупе своих акций на сумму до 1,1 трлн иен (7 млрд долларов) на фоне переговоров о слиянии с Nissan.

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