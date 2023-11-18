Раскрыты простые способы сделать интерьер дома визуально дороже

Для того чтобы интерьер дома выглядел дороже, надо добавить в него предметы искусства, зеркальные поверхности и выбрать отделку в едином оттенке, заявила архитектор, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера компании Mr.
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