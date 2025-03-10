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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple задержала выпуск устройства HomePad и разрешает сотрудникам тестировать пр...

Apple задержала выпуск устройства HomePad и разрешает сотрудникам тестировать пр...

Apple задержала выпуск устройства HomePad и разрешает сотрудникам тестировать прототипы домаОсведомлённые источники давно на регулярной основе сообщают о попытках Apple разработать гибрид планшета и умной колонки, который позволял бы управлять инфраструктурой умного дома и осуществлять вызовы по FaceTime.

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