Энергия дня первого сентября две тысячи двадцать третьего года = 777 =Абсолют есть Сознание или Сверхсознание в своём самом полном выражении =Благо тому, кто поймёт Знание Будущего и неповторяемость начертаний = Бог желает совместного Творенья и радости для всех от созерцания Его = Ваши намерения создают вашу Жизнь.
ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 сентября 2023 года
Комментарии
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Ирина Карамышева
Понравилась особенно фраза: "Главное, помнить о том, что любые падения готовят нас к новым взлётам". БЛАГОДАРЮ!
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