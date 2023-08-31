ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 сентября 2023 года

Энергия дня первого сентября две тысячи двадцать третьего года = 777 =Абсолют есть Сознание или Сверхсознание в своём самом полном выражении =Благо тому, кто поймёт Знание Будущего и неповторяемость начертаний = Бог желает совместного Творенья и радости для всех от созерцания Его = Ваши намерения создают вашу Жизнь.