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Театральное ДНК династии Качаловых: в музее МХТ открылась выставка к 125-летию сына великого актера

Театральное ДНК династии Качаловых: в музее МХТ открылась выставка к 125-летию сына великого актера

Театральная история России — в судьбах одной семьи. В музее МХАТа состоялось открытие уникального проекта «Династия».

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