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"Вешать на Красной площади". Дмитрий Быков* признался, кого не пощадит в России

"Вешать на Красной площади". Дмитрий Быков* признался, кого не пощадит в России

"Вешать на Красной площади". Сбежавший за границу писатель-русофоб Дмитрий Быков* откровенно признался, кого не пощадит в России после "победоносного возвращения" либералов.

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Комментарии
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Sergiy Che
Это намёк что молодые жертвы ЕГЭ в интернетик не сраться залезают, а токмо для вежливого изложения своих малолеточных мнений с постоянным соблюдением политесу и мильпардонами?? Гы. смешные вы резонёры стебущиеся над возрастом, в котором завтра сами, не заметите как окажетесь...)))
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6 час.
АС
Александр Сысоев
ЦИПСОшник хохловидный, сраный странник, заткнись и больше не появляйся на Миртесен.
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6 час.
АБ
Александр Балушкин
Вся его литература дерьмо и направлена на искажение действительности, писатель кое сообщество прокакали эту тварь.
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4 час.

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