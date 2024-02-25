"Вешать на Красной площади". Сбежавший за границу писатель-русофоб Дмитрий Быков* откровенно признался, кого не пощадит в России после "победоносного возвращения" либералов.
"Вешать на Красной площади". Дмитрий Быков* признался, кого не пощадит в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Это намёк что молодые жертвы ЕГЭ в интернетик не сраться залезают, а токмо для вежливого изложения своих малолеточных мнений с постоянным соблюдением политесу и мильпардонами?? Гы. смешные вы резонёры стебущиеся над возрастом, в котором завтра сами, не заметите как окажетесь...)))
Ответить
6 час.
АС
Александр Сысоев
ЦИПСОшник хохловидный, сраный странник, заткнись и больше не появляйся на Миртесен.
Ответить
6 час.
АБ
Александр Балушкин
Вся его литература дерьмо и направлена на искажение действительности, писатель кое сообщество прокакали эту тварь.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии