"Вешать на Красной площади". Дмитрий Быков* признался, кого не пощадит в России

Sergiy Che

Это намёк что молодые жертвы ЕГЭ в интернетик не сраться залезают, а токмо для вежливого изложения своих малолеточных мнений с постоянным соблюдением политесу и мильпардонами?? Гы. смешные вы резонёры стебущиеся над возрастом, в котором завтра сами, не заметите как окажетесь...)))