«Лиам был невероятно быстр». Хельмут Марко похвалил Лоусона

«Лиам был невероятно быстр». Хельмут Марко похвалил ЛоусонаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко отметил яркое выступление новобранца младшей команды RB Лиама Лоусона на Гран При США.
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