Враг отброшен от Коренево. Обстановка в Курской области глазами военкоров Уничтожение бронетехники ВСУ.
Операция «Ликвидация»: боевикам ВСУ не суждено вернуться из Курской области
Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
Да нет, они не предатели. Просто погоны получили не за заслуги, а за выслугу. А это две большие разницы.
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4 час.
Сергей Трофимов
уничтожать укрофашистов без жалости смерть всем до единого
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2 час.
tandem_08 Смирнов
Какую к ... собачьим выслугу?! "Табуреткину" помогали армию разваливать?!У них даже понятия нет об офицерской чести! После разгрома колонны со срочниками настоящий офицер пулю в лоб себе пустил бы...
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1 час.
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