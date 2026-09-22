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Царьград

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Лежал на козырьке подъезда: на северо-западе погиб 18-летний челябинец

Лежал на козырьке подъезда: на северо-западе погиб 18-летний челябинец

Журналисты рассказали, по какой причине молодой человек решился такой шаг. Все случилось в понедельник вечером, 21 сентября.

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