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Агент Овечкина: «Вашингтон» – главное открытие первой половины чемпионата НХЛ, и это помогает Саше. Он ведет партнеров за собой»

«Вашингтон» признан специалистами в НХЛ главным открытием первой половины чемпионата. Никто не ожидал от них такого удачного выступления.

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