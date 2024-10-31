Что не так с основным самолетом российского авиапарка?

В России очередное ЧП произошло на самолете Airbus A321. Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Анталью был вынужден вернуться в международный аэропорт Шереметьево из-за того, что сработал датчик указателя давления в салоне.
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