«Газпромнефть-СМ» представила смазочные материалы и цифровые решения для добывающей промышленности

На международной выставке «Уголь России и майнинг – 2024» ведущие эксперты отрасли познакомились с характеристиками и преимуществами продукции, в том числе созданной полностью из отечественных компонентов, а также уникальными цифровыми решениями.
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