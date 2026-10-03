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В вагоне метро на Серпуховско-Тимирязевской линии произошло задымление

В вагоне метро на Серпуховско-Тимирязевской линии произошло задымление

Вагон метро задымился на Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве. Об этом сообщает 5-tv.ru. Инцидент произошел в составе, который следовал в сторону станции «Пражская».

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