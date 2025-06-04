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Названа сумма для спасения Ротенбергом клуба КХЛ

Названа сумма для спасения Ротенбергом клуба КХЛ

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» находится на грани выживания. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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