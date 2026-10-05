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Опасный забор: что известно о гибели мальчика-велосипедиста из Казенной Заимки

Опасный забор: что известно о гибели мальчика-велосипедиста из Казенной Заимки

После гибели 14-летнего мальчика, который врезался в металлический забор в барнаульском поселке Казенная Заимка на велосипеде, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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