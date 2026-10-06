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Конте о работе в «Тоттенхэме»: «Окружающие говорили, что они лузеры, никогда ничего не выиграют. Над ними смеются до сих пор. Меня это ужасно раздражало»

Антонио Конте высказался об отношении « Тоттенхэма » к поражениям. Итальянский тренер возглавлял клуб АПЛ с 2021 по 2023 год.

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