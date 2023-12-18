Ей уже сделали первое предупреждение. Вежливые люди задержали АллуБорисну на особую беседу. Пройдемте, мол, гражданочка, нам с вами надо поговорить.
Пугачева, наконец, ответила за свои слова и действия?
Комментарии
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Александр Симаков
Уважаемая Вера! А Вам очень надо, чтобы Пугачёва каялась и просила прощение? Мне, например , достаточно того, что Пугачева испытывает в настоящий момент на старости лет: унижение, презрение большинства российского народа (не того, который от нас уехал!) , свержение с "Шоу-Олимпа" и прочие прелести существования отверженного кумира. Ну начнёт Пугачёва каяться и просить прощения, а мы люди сердобольные - возьмём и простим (ну или какой-нибудь Костя Эрнст за нас простит). У нас ведь повинную голову меч не сечёт. А нам надо снова увидеть эту старушенцию на экранах ТВ? Нет уж, пусть она не кается и не просит прощения, чтобы в наших умах и душах ничего не дрогнуло. 😀
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5 час.
ИП
Игорь Петров
Кто это?
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Перекати поле блуждает и не может себе найти покоя, вот самое тяжёлое наказание! Остаток жизни не може провести на Родине! Она сожалеет но амбиции, тщеславие не дают ей освободится! Она считает себя выше других и это не отпустит ее!!!!
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2 час.
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