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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчик показал, как мог бы выглядеть Донателло из «Черепашек-ниндзя» в ...

Разработчик показал, как мог бы выглядеть Донателло из «Черепашек-ниндзя» в ...

Разработчик показал, как мог бы выглядеть Донателло из «Черепашек-ниндзя» в современной 3D-игре. Получилось крутоРазработчик Хорхе Норгаард (Jorge Norgaard) из студии Polyarc Games опубликовал цифровую версию Донателло из «Черепашек-ниндзя», продемонстрировав тем самым, как мог бы выглядеть этот персонаж в современной 3D-игре.

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