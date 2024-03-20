Разработчик показал, как мог бы выглядеть Донателло из «Черепашек-ниндзя» в современной 3D-игре. Получилось крутоРазработчик Хорхе Норгаард (Jorge Norgaard) из студии Polyarc Games опубликовал цифровую версию Донателло из «Черепашек-ниндзя», продемонстрировав тем самым, как мог бы выглядеть этот персонаж в современной 3D-игре.