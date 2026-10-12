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Решетников назвал устойчивость замедления инфляции фактором смягчения ДКУ

Решетников назвал устойчивость замедления инфляции фактором смягчения ДКУ

Устойчивость замедления инфляции является фактором возможности смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) в России.

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