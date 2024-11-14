6 ноября полицейский департамент Йемасси в Южной Каролине был предупрежден о побеге 43 макак-резусов из исследовательской лаборатории Alpha Genesis, расположенной примерно в 100 км от Чарльстона

6 ноября полицейское управление Йемасси в Южной Каролине получило предупреждение о том, что 43 макаки-резус сбежали из исследовательской лаборатории Альфа-Генезис, расположенной примерно в 100 километрах от Чарльстона.
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