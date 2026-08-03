ДТП с пострадавшими на трассе Курган – Звериноголовское: виновник — 78-летний водитель

Два пассажира пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного на 37-м километре трассы Курган – Звериноголовское, ведущей к границе с Казахстаном, на территории Притобольного округа.
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