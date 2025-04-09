Зеленский злится и обижается: «Курскую область приказано освободить к Пасхе»

Армия России получила указание освободить Курскую область в кратчайшие сроки в связи с договоренностями между президентами США и России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о реализации мирной сделки по Украине к 20 апреля.
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