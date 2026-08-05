«Горит дело жизни»: уничтожен крупнейший склад компании «Розетка» на Украине В результате российских ударов сегодня был уничтожен крупнейший склад компании «Розетк.
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«Горит дело жизни»: уничтожен крупнейший склад компании «Розетка» на Украине В результате российских ударов сегодня был уничтожен крупнейший склад компании «Розетк.
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