Боложан одобрил меры по ограничению потребления электроэнергии

Правительство Румынии, на фоне засухи, введет меры для ограничения потребления электроэнергии. Врио премьера Илие Боложан анонсировал разрешение на отключение промышленных потребителей 7 августа, чтобы предотвратить энергетический кризис из-за остановки АЭС в Чернаводэ.
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