Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 576 подписчиков

Боложан одобрил меры по ограничению потребления электроэнергии

Боложан одобрил меры по ограничению потребления электроэнергии

Правительство Румынии, на фоне засухи, введет меры для ограничения потребления электроэнергии. Врио премьера Илие Боложан анонсировал разрешение на отключение промышленных потребителей 7 августа, чтобы предотвратить энергетический кризис из-за остановки АЭС в Чернаводэ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии