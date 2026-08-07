Минобороны РФ сообщило об ударах по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузам в Черном море

Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Южный и два судна, доставлявшие вооружение для ВСУВооруженные силы РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.