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Daily Storm

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Минобороны РФ сообщило об ударах по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузам в Черном море

Минобороны РФ сообщило об ударах по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузам в Черном море

Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Южный и два судна, доставлявшие вооружение для ВСУВооруженные силы РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.

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