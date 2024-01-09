Axios: в ОАЭ призвали Нетаньяху попросить денег для палестинцев у Зеленского

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу израильского премьера Биньямина Нетаньяху выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега, которым был запрещен въезд в Израиль, сообщает Axios со ссылкой на анонимный источник.
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