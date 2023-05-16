Аргументы недели

98 650 подписчиков

Вооруженные силы Украины обстреляли населённые пункты под Белгородом запрещёнными фосфорными бомбами

Вооруженные силы Украины обстреляли пограничный регион, Белгородскую область, фосфорными снарядами. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО "Град".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх