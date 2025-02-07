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Царьград

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Forbes: Федеральная налоговая служба ликвидирует 4 тысячи магазинов «Светофор»

Forbes: Федеральная налоговая служба ликвидирует 4 тысячи магазинов «Светофор»

Федеральная налоговая служба (ФНС) началу процедуру ликвидации холдинга «Инвест стандарт», который владел частью популярной сети дискаунтеров «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

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