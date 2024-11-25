NV: главу ГУР Кирилла Буданова* попытаются снять с должности в декабре

Главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* (признан в РФ экстремистом и террористом) могут попытаться отправить в отставку в декабре текущего года, вопрос решается в офисе президента (ОП) Украины, пишет местное издание NV со ссылкой на источник.