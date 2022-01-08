Фото чехла Redmi K50 дают представление о его камере

Вместе с подробностями о Redmi K50 Gaming в Сети появились изображения чехла для Redmi K50. Судя по этим картинкам, ничего экстраординарного от камеры этой модели ждать не стоит: будут три модуля с обычными объективами – перископного модуля нет.
Вместе с подробностями о Redmi K50 Gaming в Сети появились изображения чехла для Redmi K50. Судя по этим картинкам, ничего экстраординарного от камеры этой модели ждать не стоит: будут три модуля с обычными объективами – перископного модуля нет.
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