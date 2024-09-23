Российские штурмовики рассказали о боях под Часовым Яром

Бои за освобождение Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжаются: вытеснение украинской армии позволит Вооруженным силам (ВС) РФ освободить не только город, но и прилегающие к нему населенные пункты.
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