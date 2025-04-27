Полигон с отходами загорелся на 20 тыс. "квадратов" в Нижегородской области

t.me/Глава Городецкого округа Александр Мудров Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся на площади около 20 тысяч квадратных метров в Нижегородской области, сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров.
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