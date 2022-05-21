В Алтайском крае полицейские и сельчане спасли пенсионерку, упавшую в расщелину у реки

«Старшему участковому уполномоченному полиции Межмуниципального отдела МВД России «Топчихинский» майору полиции Алексею Белорукову позвонила заведующая пансионатом для пожилых людей из села Володарка и сообщила, что одна из пенсионерок пропала.
«Старшему участковому уполномоченному полиции Межмуниципального отдела МВД России «Топчихинский» майору полиции Алексею Белорукову позвонила заведующая пансионатом для пожилых людей из села Володарка и сообщила, что одна из пенсионерок пропала.
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