В Алтайском крае полицейские и сельчане спасли пенсионерку, упавшую в расщелину у реки

В Алтайском крае полицейские и сельчане спасли пенсионерку, упавшую в расщелину у реки

«Старшему участковому уполномоченному полиции Межмуниципального отдела МВД России «Топчихинский» майору полиции Алексею Белорукову позвонила заведующая пансионатом для пожилых людей из села Володарка и сообщила, что одна из пенсионерок пропала.

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