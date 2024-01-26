Губернаторы двух американских штатов пообещали отправить нацгвардию в Техас

Главы американских штатов Оклахома и Флорида выразили готовность направить формирования Нацгвардии на помощь Техасу, который конфликтует с федеральными властями в связи с обстановкой с нелегальной миграцией.
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