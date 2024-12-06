Роскомнадзор раскрыл причины отключения Рунета

РКН: учения выявляют готовность к работе Рунета под внешним воздействием Рунет в пятницу, 6 декабря, был отключен от зарубежного сегмента Интернета из-за учений Роскомнадзора (РКН) — они проводятся для подтверждения готовности российской инфраструктуры сети обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в условиях преднамеренного внешнего воздействия, заявила ТАСС пресс-служба ведомства.