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Роскомнадзор раскрыл причины отключения Рунета

Роскомнадзор раскрыл причины отключения Рунета

РКН: учения выявляют готовность к работе Рунета под внешним воздействием Рунет в пятницу, 6 декабря, был отключен от зарубежного сегмента Интернета из-за учений Роскомнадзора (РКН) — они проводятся для подтверждения готовности российской инфраструктуры сети обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в условиях преднамеренного внешнего воздействия, заявила ТАСС пресс-служба ведомства.

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