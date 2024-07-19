Российский альпинист Евгений Банников погиб в горах Киргизии

ТАСС/Юрий Смитюк Российский альпинист и бард Евгений Банников погиб в возрасте 58 лет при восхождении на горную вершину Пик Ленина в Киргизии, сообщила журналистам родственница погибшего Наталья Банникова.
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