Путин вручил «Золотую Звезду» одолевшему боевика ВСУ в ножевом бою штурмовику

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России якутскому штурмовику, младшему сержанту Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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